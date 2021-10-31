احدث الأخبار

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟. “الجوازات” تحسم الجدل
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار تختتم برنامج “تنمية مهارات الاتصال في الحوار”
محليات
 “أنا ما عاد أحترمك”.. مشادة كلامية بين لاعب النصر السابق فهد الهريفي وطلال الرشيد (فيديو)
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع منذ بداية 2021م
أبرز المواد
 محافظ أملج يستقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
أبرز المواد
 محافظ البكيرية يكرّم اللجان العاملة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية
أبرز المواد
 شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة على المواطنين بمتجر في نيويورك (فيديو)
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية
أبرز المواد
 أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
أبرز المواد
 الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي
أبرز المواد
 “الهريفي” يطرد “المريسل” من مساحته على “تويتر”.. تعرّف على السبب (فيديو)
أبرز المواد
 صدور الموافقة السامية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى في جميع الجهات الحكومية
أبرز المواد
هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟. “الجوازات” تحسم الجدل

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟. “الجوازات” تحسم الجدل

أبرز المواد
أكاديمية الحوار تختتم برنامج “تنمية مهارات الاتصال في الحوار”

أكاديمية الحوار تختتم برنامج “تنمية مهارات الاتصال في الحوار”

محليات
“أنا ما عاد أحترمك”.. مشادة كلامية بين لاعب النصر السابق فهد الهريفي وطلال الرشيد (فيديو)

“أنا ما عاد أحترمك”.. مشادة كلامية بين لاعب النصر السابق فهد الهريفي وطلال الرشيد (فيديو)

أبرز المواد
أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع منذ بداية 2021م

أمانة الشرقية تعتمد 19 مخطط بمساحة أكثر من 12 مليون متر مربع منذ بداية 2021م

أبرز المواد

الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي
http://almnatiq.net/?p=1058913
المناطق- الباحة:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ في الهندسة التقنية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات في اختصاص دعم أنظمة الشبكات.

وأوضح عميد الكلية التقنية للبنين بالباحة عبدالله علي خليف، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً يوم الأحد القادم ويستمر لمدة 10 أيام, وستبدأ إجراءات الفرز للمتقدمين وبدء مراسلة المرشحين يوم الثلاثاء 18 / 4 / 1443 هـ ولمدة يومين، فيما سيعلن عن إجراءات القبول النهائي مع تسديد مستحقات خدمات التدريب يوم الأحد 23 / 4 / 1443هـ وعلى مدى خمسة أيام، حاثاً المتقدمين على معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر البوابة الإلكترونية للقبول: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

روابط ذات صلة

عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يطلق حملة “مكارم الأخلاق”

عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يطلق حملة “مكارم الأخلاق”
“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية على منطقة الباحة

“الوطني للأرصاد”: سحب رعدية على منطقة الباحة
“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

“الضمان الاجتماعي” بالباحة ينفذ 5 برامج توعوية وتأهيلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*