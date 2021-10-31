الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي

المناطق- الباحة:

أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الباحة فتح باب القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام 1443هـ في الهندسة التقنية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات في اختصاص دعم أنظمة الشبكات.

وأوضح عميد الكلية التقنية للبنين بالباحة عبدالله علي خليف، أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً يوم الأحد القادم ويستمر لمدة 10 أيام, وستبدأ إجراءات الفرز للمتقدمين وبدء مراسلة المرشحين يوم الثلاثاء 18 / 4 / 1443 هـ ولمدة يومين، فيما سيعلن عن إجراءات القبول النهائي مع تسديد مستحقات خدمات التدريب يوم الأحد 23 / 4 / 1443هـ وعلى مدى خمسة أيام، حاثاً المتقدمين على معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر البوابة الإلكترونية للقبول: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.