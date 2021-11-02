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أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
http://almnatiq.net/?p=1058919
المناطق- الجوف:

اجتمع  الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم في قاعة الاجتماعات، مع اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، وذلك ضمن استعدادات اللجنة الرئيسية لبدء عملها.

واستعرض الاجتماع استعدادات اللجنة لبدء أعمالها كما تم تقديم عرض حول التعديات المرصودة وعددها “73” في الناصفة واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

واطلع الأمير على التقرير المعد من قبل رئيس لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بخصوص حصر التعديات في المنطقة وطرح الحلول لمعالجتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأكد أمير المنطقة خلال الاجتماع حرص الإمارة على دعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في مختلف محافظات منطقة الجوف، وتنفيذ ما أقرته الدولة – أيدها الله – في هذا الشأن دون تهاون وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة وفق قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات الصادرة مؤخراً، التي اشتملت على تشكيل لجنة رئيسية بالمنطقة لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة والإشراف على اللجان الفرعية بالمحافظات.

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