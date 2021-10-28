احدث الأخبار

“شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية
أبرز المواد
 أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
أبرز المواد
 الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي
أبرز المواد
 “الهريفي” يطرد “المريسل” من مساحته على “تويتر”.. تعرّف على السبب (فيديو)
أبرز المواد
 صدور الموافقة السامية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى في جميع الجهات الحكومية
أبرز المواد
 53181 مستفيدًا من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
أبرز المواد
 أكثر من 1300 جولة نفذتها أمانة الشرقية في المراكز التجارية بالمنطقة
أبرز المواد
 خبيرة أمريكية تكشف عن أخطاء يرتكبها الكثيرين تسبب رائحة كريهة بالملابس (فيديو)
أبرز المواد
 خبير فلك: الـ30 يومًا المقبلة هي الأجمل بالسنة.. وهذا سبب تسمية شهر نوفمر بهذا الاسم  
أبرز المواد
 كويكب بحجم ملعبي كرة قدم يمر بالقرب من الأرض
علوم وتكنولوجيا
 تحذير من استخدام المضادات الحيوية في علاج كورونا.. وطبيب روسي يكشف الأسباب
أبرز المواد
 أمير الجوف يتابع مستجدات معالجة التشوه البصري بمدن ومحافظات المنطقة
أبرز المواد
“شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

“شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

أبرز المواد
أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

أمير الجوف يطّلع على استعدادات أعمال اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

أبرز المواد
الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بالباحة تعلن بدء القبول والتسجيل في برنامج البكالوريوس المسائي

أبرز المواد
“الهريفي” يطرد “المريسل” من مساحته على “تويتر”.. تعرّف على السبب (فيديو)

“الهريفي” يطرد “المريسل” من مساحته على “تويتر”.. تعرّف على السبب (فيديو)

أبرز المواد

“شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية

“شؤون الحرمين” تخصص 45 فرقة لتعقيم المسجد الحرام وساحاته الخارجية
http://almnatiq.net/?p=1058928
محررو المناطق:

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ٤٥ فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، مستخدمين أكثر من 25 ألف لتر يومياً من المعقمات الصديقة للبيئة.

ويصل عدد العاملين في الفرق إلى 600 عامل داخل المسجد الحرام، فيما تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وتوفير 50 مضخة لمكافحة الآفات والحشرات، إضافة إلى توفير150 جهاز سيزر موب، و20 جهاز بايوكير، و11 روبوت ذكي، و ٥٥٠ مضخة يدوية لتعقيم الأجواء والأسطح في أرجاء المسجد الحرام، كما تم توزيع 290 ألف كمامة منذ رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام.

روابط ذات صلة

بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”.. شاهد: لحظة تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود

بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”.. شاهد: لحظة تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود
“شؤون الحرمين” تقيم عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بمرافقها

“شؤون الحرمين” تقيم عدة فعاليات تستهدف تشجير المناطق المحيطة بمرافقها
4000 عامل لخدمة وتعقيم المسجد الحرام

4000 عامل لخدمة وتعقيم المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*