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شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة على المواطنين بمتجر في نيويورك (فيديو)

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شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة على المواطنين بمتجر في نيويورك (فيديو)

شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة على المواطنين بمتجر في نيويورك (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058937
المناطق ـ وكالات:

وثقت كاميرات المراقبة  في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين بنيويورك، مقطع فيديو للحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مولوتوف حارقة في المتجر حيث ظهر  وهو يفتح باب المتجر ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.

وكانت قد تمكنت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك، إلقاء القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم اعتقال المشتبه به واسمه جويل مانغل (38 عاما)، بسبب استخدامه لقنابل حارقة، التي تعرف بشكل شائع باسم “قنابل مولوتوف”، والتي أسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 جادة نوستراند.

 

 

 

 

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