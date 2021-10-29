محافظ البكيرية يكرّم اللجان العاملة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

المناطق- البكيرية:

كرّم محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي اللجان العاملة المشاركين في مهرجان رمان القصيم الخامس في الشيحية والذي أختتم مؤخراً.

وجاء حفل التكريم بقاعة المناسبات بمقر محافظة البكيرية بحضور وكيل المحافظة نادر آل نادر و رئيس البلدية المهندس عبدالله الحربي ومدير التعليم الدكتور خالد الراجح، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس بدر الحربي ورئيس مركز الشيحية سلطان الفهيد ورئيس الجمعية التعاونية الزرعية بالشيحية صالح الغانم.

وقدم محافظ البكيرية العريفي خالص شكره وتقديره لجميع من شارك وعامل وساهم في إنجاح مهرجان الرمان الذي شهد حضوراً كبيراً وحظي بإشادة الجميع.

وأكّد العريفي أن هذا التكريم جاء وفاء لكل من قدم لهذا المهرجان والجميع يستحق ذلك. وختم محافظ البكيرية حديثه بخالص الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم على دعمه الكبير وبمتابعة سمو نائبه، وحضور سموه وتشريفه للمهرجان أسهم في إنجاحه وتحقيقه للأرقام الكبيرة بوصول مبيعات الرمان في المهرجان لعشرة ملايين ريال.

وفي الختام قدم محافظ البكيرية الدروع التكريمية للعاملين بالمهرجان مقدماً شكره للجميع.