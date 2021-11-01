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محافظ أملج يستقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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محافظ أملج يستقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

محافظ أملج يستقل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1058943
المناطق- أملج - فايز السميري:

استقبل محافظ أملج نايف المريخي، اليوم بمكتبه بمقر المحافظة مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بأملج المقدم خالد العروي.

وقد رحب المحافظ في بداية الاستقبال باللواء القويزاني، وتم مناقشة أعمال ومنجزات الدفاع المدني بالمحافظة. وأشاد محافظ أملج بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني لحفظ الأرواح والممتلكات، وما يقدمونه من عمل وخدمات إنسانية متميزة.

من جانبه أعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك عن شكره وامتنانه لمحافظ أملج على حسن الأستقبال وكرم الضيافة مشيداً بالتنسيق الحاصل ما بين المحافظة وإدارة الدفاع المدني بأملج لما يحقق المصلحة العامة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

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