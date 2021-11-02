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بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  

بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  

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بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  

بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  
http://almnatiq.net/?p=1059000
محررو المناطق

صعت تحويلات المواطنين والمقيمين إلى الخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021.

حيث شهدت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة،  ارتفاعًا نحو 116,3 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2021، وبارتفاع قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

كما كشفت بيانات البنك المركزي “ساما”، أن تحويلات الأجانب سجلت خلال شهر سبتمبر 2021، ارتفاعا بنسبة 1% لتبلغ نحو 13.35 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأشارت إلى أنه مقارنة بشهر أغسطس 2021، فقد سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر 2021 انخفاضا بنحو 388 مليون ريال، وبنسبة 3%.

من جهة أخرى، بلغت تحويلات المواطنين للخارج خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2021 نحو 47 مليار ريال وبزيادة قدرها 36 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وارتفعت تحويلات المواطنين للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 5,79 مليار ريال.

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