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رسمياً.. تأهل “الأخضر” الأولمبي لنهائيات كأس آسيا 2022

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رسمياً.. تأهل “الأخضر” الأولمبي لنهائيات كأس آسيا 2022

رسمياً.. تأهل “الأخضر” الأولمبي لنهائيات كأس آسيا 2022
المنتخب الوطني
http://almnatiq.net/?p=1059027
المناطق - الرياض:

تأهل المنتخب الوطني “تحت 23 عاما” رسمياً لنهائيات كأس آسيا 2022.

وحقق الأخضر فوزًا كبيرًا على بنجلاديش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب نادي بونيودكور بطشقند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022، تحت 23 عامًا بأوزبكستان.

على جانب آخر، ضمن منتخب الكويت التأهل رسميًا عن المجموعة الرابعة، وذلك بعدما حسم الصدارة من تحقيق فوزين متتاليين على حساب بنجلاديش والسعودية بنتيجة 1/0 و2/1، فيما يأمل الأخضر مرافقته إلى نهائيات البطولة.

 

 

 

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