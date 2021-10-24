احدث الأخبار

التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة
أبرز المواد
 رسمياً.. “الأخضر” الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2022
أبرز المواد
 بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
المناطق
 بنك أوف أمريكا يتوقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 120 دولارا في هذا الموعد
أبرز المواد
 أمير ‏حائل ‏يتسلم التقرير السنوي لإنجاز إدارة الأحوال ‏المدنية ‏بالمنطقة ‏
المناطق
 وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفراء المملكة لدى بلغاريا والنيجر والسنغال
أبرز المواد
 النائب العام يوجه بالقبض على أشخاص في واقعة الاعتداء بمطعم شهير بالرياض
أبرز المواد
 “طالبان”: مقتل 19 شخصا وإصابة 34 في انفجار مستشفى كابول
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة للفترة السابعة
أبرز المواد
 الفاو يطلع على مبادرة إنتاج العسل من أشجار المانجروف بمحافظة القطيف
المناطق
 هل يمكن لوافد صدرت له تأشيرة خروج نهائي أن يؤدي مناسك العمرة؟.. “الجوازات” ترد
أبرز المواد
التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة

التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة

أبرز المواد
رسمياً.. “الأخضر” الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2022

رسمياً.. “الأخضر” الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2022

أبرز المواد
بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  

بقيمة 116,3 مليار ريال.. صعود تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر لـ 2021  

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

أمير القصيم يستقبل أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

المناطق

التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة

التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة
http://almnatiq.net/?p=1059036
محررو المناطق

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا من منزله.

حيث أوضحت “التأمينات الاجتماعية”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، خطوات تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والتي جاءت كالتالي:ـ
– الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات.
– اختيار الملف الشخصي.
– اختيار تعديل بيانات العنوان أو الحساب البنكي.
– التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
وحول المستندات المطلوبة لتعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا:
– نموذج عمليات التعويضات.- صورة الهوية الوطنية.
– الحساب البنكي “الآيبان” للمستفيد أو الوارث أو الوكيل.

 

روابط ذات صلة

“التأمينات الاجتماعية” توضح كيفية التحقق من صحة الأجر ومدة الاشتراك

“التأمينات الاجتماعية” توضح كيفية التحقق من صحة الأجر ومدة الاشتراك
في عام جائحة كورونا.. 96 ألف خريج دخلوا سوق العمل بالمملكة

في عام جائحة كورونا.. 96 ألف خريج دخلوا سوق العمل بالمملكة
“التأمينات الاجتماعية” تحدد 6 حالات يتم فيها إيقاف معاش المستفيد

“التأمينات الاجتماعية” تحدد 6 حالات يتم فيها إيقاف معاش المستفيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*