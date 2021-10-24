التأمينات توضح كيفية تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والمستندات المطلوبة

محررو المناطق

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمتقاعد تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا من منزله.

حيث أوضحت “التأمينات الاجتماعية”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، خطوات تعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا للمتقاعدين والتي جاءت كالتالي:ـ

– الدخول على حساب المشترك في موقع التأمينات.

– اختيار الملف الشخصي.

– اختيار تعديل بيانات العنوان أو الحساب البنكي.

– التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

وحول المستندات المطلوبة لتعديل بيانات الحساب البنكي إلكترونيًا:

– نموذج عمليات التعويضات.- صورة الهوية الوطنية.

– الحساب البنكي “الآيبان” للمستفيد أو الوارث أو الوكيل.