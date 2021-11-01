شاب بوادي الدواسر في الثلاثينات من عمره يتبرع بالدم عشر مرات

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ضرب شاب بمحافظة وادي الدواسر، في التاسعة والثلاثين من عمره مثالاً في حب الخير ومساعدة الآخرين، حينما استطاع أن يتبرع بدمه عشر مرات، الأمر الذي جعل محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود يُكرمه على ذلك العمل الإنساني النبيل، الذي تولد لديه فعله وهو يرى حاجة المرضى له خاصة وانه قريب منهم بحكم عمله كفني بمستشفى المحافظة العام.

يروي الشاب ياسر بن حمد السويس، حكايته مع التبرع التي يقول انها جاءت بفضل غرس والده فيه وأخوته منذ الصغر حب الخير ومساعدة المحتاجين، فكان لزاماً على شخصه وهو القريب من المرضى أن يساهم في إنقاذ حياة الناس التي قد تتوقف على قطرة دم، داعياً الآخرين إلى أن يكون يمنحوا عملية التبرع بالدم جزء من مبادراتهم التطوعية الخيرية كون هذا العمل يظهر مدى الترابط والتلاحم الذي ينبغي أن يكون عليه أفراد المجتمع.