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“هدف” يدعم توظيف أكثر من 200 ألف سعودي للعمل بالقطاع الخاص

“هدف” يدعم توظيف أكثر من 200 ألف سعودي للعمل بالقطاع الخاص

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حتى نهاية الربع الثالث من 2021..

“هدف” يدعم توظيف أكثر من 200 ألف سعودي للعمل بالقطاع الخاص

“هدف” يدعم توظيف أكثر من 200 ألف سعودي للعمل بالقطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=1059072
المناطق- واس:

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن دعمه لتوظيف أكثر من 200 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك منذ بداية العام الجاري (2021) وحتى نهاية الربع الثالث، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وذلك وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 81 ألف، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 120 ألف مستفيدة.

وتركز استراتيجية عمل الصندوق على تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم “هدف” مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وفي هذا السياق أكد الصندوق حرصه واستمراره على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشياً مع رؤية المملكة 2030، عبر فروع ومراكز هدف المنتشرة حول المملكة.

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