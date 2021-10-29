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بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي

بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي

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بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي

بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1059077
محررو المناطق

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، الأهداف المرجوة من تشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية.

 

وأكد أن ملف المحتوى المحلي يشكل أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته، وزيادة نسبة حضوره في الاقتصاد الوطني، التي تُوجت بهذه الموافقة السامية لتكون عاملاً مهماً في تمكين الهيئة من متابعة وتطبيق متطلبات وآليات المحتوى المحلي.

 

وأضاف أن وجود هذه الفرق في الجهات الحكومية، وبالتعاون مع الهيئة، سيضمن تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي كافة الواردة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الحكومية.

 

وسيتم تفعيل الفرق عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل الفرق، ثم عقد ورش العمل لتوضيح الآلية والمنهجية التي ستعمل من خلالها الفرق، وفي المرحلة الأخيرة يُفعل دور الفرق ويبدأ تنفيذ المهام.

 

وصدرت الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تُمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

 

وتضمنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.

 

ونصت الموافقة على أن هذه الفرق ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومعالجة شكاوى القطاع الخاص، وتقديم الرأي الفني عند فحص العروض، إضافة إلى توفير البيانات والتقارير التي تحتاجها الهيئة، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي وغيرها من المهام المتعلقة بالمحتوى المحلي.

 

 

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