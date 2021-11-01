“الغذاء والدواء”: 97.5% نسبة التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام

المناطق- واس:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها للتحقق من تطبيق مصانع ومستودعات الزيوت النباتية للائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام، عن أن نسبة التزام المنشآت باللائحة الفنية وصلت إلى 97.5%.

وأوضحت أن مفتشيها زاروا مؤخرًا نحو (435) مصنعاً ومستودعاً للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها (11) منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي فُحِصت (917) منتجًا، منها (34) منتجاً مخالفاً جرى ضبطه.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة “خليط زيوت نباتية” قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، إضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.

وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 “بطاقة المواد الغذائية المعبأة”، واللائحة الفنية الخليجيةGSO 1754-4 “خليط الزيوت النباتية المعد للطعام”، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى. كما يجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.

وتنفذ حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامَي التشغيل “IOS” و”أندرويد”.