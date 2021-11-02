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أمانة جدة تُصدر 150 ألف تصريح لتنسيق المشاريع وأعمال الحفريات

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أمانة جدة تُصدر 150 ألف تصريح لتنسيق المشاريع وأعمال الحفريات

أمانة جدة تُصدر 150 ألف تصريح لتنسيق المشاريع وأعمال الحفريات
أمانة جدة
http://almnatiq.net/?p=1059088
المناطق- جدة:

أصدرت أمانة محافظة جدة تقريراً عن مكتب تنسيق المشاريع لأبرز ما تحقق على مستوى التصاريح الصادرة والرقابة البلدية في تنفيذ المشاريع المعتمدة والمخالفات لمرصودة خلال الأعوام من 2019م حتى 2021م، الذي سجل إصدار أكثر من 150 ألف تصريحٍ تنسيقي وتصاريح طوارئ بإجمالي تجاوز الـ 6 ملايين و 884 ألف مترٍ طولي.

وأظهر التقرير إجمالي الجولات الرقابية على تنفيذ المشاريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية مسجلاً 135 ألف جولة منها 71,288 جولة خلال العام الجاري 2021م، كما بلغ إجمالي تصاريح التنسيق الصادرة 30,879 تصريحاً بمجموع أطوال وصلت نحو 5 ملايين و 634 ألف متر، في حين شكلت تصاريح الطوارئ النسبة الأكبر بواقع 118,758 تصريحاً بلغت أطوالها أكثر من مليون و 250 ألف مترٍ طولي.

وأسفرت الجولات الرقابية لأمانة جدة على المشاريع عن رصد 15,662 مخالفة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها 3824 مخالفة في 2021م ، مؤكدة استمرار جهودها في متابعة الأعمال التنفيذية للمشاريع القائمة لضمان جودة الخدمات، وتطبيق الأنظمة حيال المخالفات.

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