جمعية دمي تفتتح أول فرع لمركز التبرع بالدم بالرياض

المناطق - الرياض:

دشنت جمعية دمي الخيرية مركز دمي للتبرع بالدم في مجمع العثيم مول بخريص بمدينة الرياض، وذلك في خطوة تهدف إلى التوسع في افتتاح مراكز التبرع بالدم في المجمعات التجارية لحث أفراد المجتمع على التبرع بالدم وسد حاجة بنوك الدم و تعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دمي الدكتور فيصل الخميس و مشرف بنوك الدم بوزارة الصحة الدكتور عبدالمجيد العبداللطيف.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية دمي حمود البطي، أن افتتاح مراكز التبرع بالدم تأتي بتوجيه ومتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية، بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم وتوفير كافة فصائل الدم للمرضى المحتاجين، وقال البطي بأن المركز يقام على مساحة 112 م ويحتوي على العديد من الخدمات من عيادات طبية واستقبال وعدد أربع كراسي للمتبرعين بإشراف طاقم طبي متخصص بإشراف وتشغيل من التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض ممثلاً بمدينة الملك فهد الطبية وبدعم من أوقاف الماجد وشركة العثيم للاستثمار.

وقدم البطي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية دمي على دعمه وإشرافه المباشر لتحقيق مستهدفات الجمعية، كما قدم شكره لأوقاف الماجد و لشركة العثيم للاستثمار على دعمهم وشراكتهم مع الجمعية.