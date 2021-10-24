“نحو عالم افتراضي آمن” .. تعليم الرياض يقيم ملتقى للتعريف بالتنمر والتوعية بأساليبه

المناطق - واس:

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارتي الإرشاد الطلابي للبنين والبنات، ملتقى “نحو عالم افتراضي آمن”، للتوعية بمخاطر التنمر الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الرياض، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة أشكال العنف والتنمر، الموافق الأول من نوفمبر 2021م.

وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أهمية دورة الأسرة في الحد من التنمر الإلكتروني بصفتها الدعامة الأولى لتقوية ثقة الأبناء بأنفسهم، وهي المسؤولة عن تشكيل الممارسات السلوكية التي تؤثر في خبرات الطفل والمراهق، بما في ذلك وعيهم بتعرضهم للتنمر، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتق المدرسة دور رئيس، بترسيخ القيم الإيجابية بين الطلبة، وغرس مبدأ التسامح والصداقة بينهم، ووضع الخطط والبرامج والندوات والمحاضرات التي تعزز الحد من التنمر في المجتمع، إضافة إلى تفعيل القواعد والإجراءات العقابية ضد المتنمرين، والتوعية بالنتائج النفسية والقانونية حول مخاطر التنمر.

وتطرق المشاركون في الملتقى إلى عدة قضايا عبر إلقاء عدد من أوراق العمل، منها:”التنمر الإلكتروني .. واقع ومعالجات تربوية” للمشرف في إدارة التدريب التربوي بتعليم الرياض سعود بن شويش الشويش، بينما استعرضت نائبة رئيس اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية منيرة بنت حمد القنيبط “دورة الأسرة في وقاية أبنائها من العنف والتنمر”، فيما تناول المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد بن سعد الكريديس، “الألعاب الإلكترونية في ظل المخاطر والتحديات”.