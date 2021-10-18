مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11752.12 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بـ29.17 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات هرفي للأغذية، ونسيج، وأكوا باور، وأسمنت العربية، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ومكة، وبوبا العربية، وأمانة للتأمين، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و 4.20% .

وكانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأوكا باور، وسابك، وأرامكو السعودية، والتصنيع، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بـ 172.21 نقطة ليقفل عند مستوى 25115.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1782 صفقة.