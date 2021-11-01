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بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية

بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية
الصين
http://almnatiq.net/?p=1059161
المناطق - وكالات:

أعلنت السلطات الصينية،اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد داعية مواطنيها إلى العمل على تخزين المواد الغذائية اليومية؛ استعدادًا لحالة غير مستقرة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

ودعا بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، اليوم، العائلات إلى الاحتفاظ بمخزون من الاحتياجات اليومية الأساسية تحسبا لحالة الطوارئ، وذلك بعدما أدى تفشى وباء كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة إلى ارتفاع فى أسعار الخضروات بشكل أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأشارت “رويترز” إلى أن التوجيه الصادر من وزارة التجارة أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية من أن الأمر ربما يكون له علاقة بالتوتر المتزايد مع تايوان، إلا أن صحيفة “إيكونوميك دايلى” اليومية المدعومة من الحزب الشيوعى طالبت رواد الانترنت بعدم الإفراط فى الخوف، وأكدت أن الغرض من التوجيه ضمان ألا يفاجئ المواطنين فى حال حدوث إغلاق فى منطقتهم، وحث بيان الوزارة، السلطات المحلية على القيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وان تقدم اى متحذيرات مبكرة لاى مشكلات تتعلق بالإمدادت.

ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة الصينية عادة ما تقوم بجهود لتعزيز إمدادات الخضروات الطازجة ولحم الخنزير استعدادا لأهم العطلات الصينية وهى السنة القمرية الجديدة، والتى تبدأ فى أوائل فبراير العام المقبل، إلا أن هذه الجهود أصبحت أكثر إلحاحا هذا العام بعدما أدت الطقس القارس فى أوائل أكتوبر إلى تدمير محاصيل فى تشاندونج، أكبر منطقة لزراعة الخضروات فى البلاد، وفى ظل امتداد تفشى إصابات كورونا فى الشمال الغربى إلى الشمال الشرقى للبلاد بما يهدد بتعطيل إمدادات الغذاء.

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