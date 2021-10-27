مشاريع تحسين لتطوير الخدمة التمريضية المقدمة لمرضى مجمع إرادة بالرياض

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دشنت إدارة خدمات التمريض في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج والمشاريع الالكترونية والتقنية التطويرية، التي تهدف إلى تحسين العمل وتجويده وإحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الأداء للتمريض.

وشملت المشاريع إطلاق خدمة البوابة الإلكترونية للتمريض والتي تهدف لأن تكون بمثابة ملتقى لأعضاء الهيئة التمريضية لمعرفة كل ما يتعلق بالتمريض من أخبار ودورات وبرامج تطويرية وكل ما هو جديد في التخصص، إضافة لخدمة واتس أب التمريض الذي يهدف لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات واستعراض الدراسات والأبحاث في مجال التمريض.

كما أعلنت إدارة خدمات التمريض عن عمل الإدارة على تنفيذ مشروع تطويري الكتروني من خلاله يتم توثيق الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة فعاليتها.

وأوضح مدير خدمات التمريض عبدالله بن حمود اليامي أن هذه المشاريع هي نتاج مبادرة “أبدع بفكرة” التي أطلقتها الإدارة بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاريع التحسينية لتطوير وتجويد العمل التمريضي، مثمناً الدعم والتوجيه المقدم من إدارة المجمع لتحقيق مثل هذه المشاريع والبرامج.

من جهته أعرب المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها منسوبو التمريض في خدمة المرضى وتطوير العمل مبيناً أن هذا هو ديدن جميع إدارات المجمع وهو ما لمسه المرضى وحظي بثقة المسئولين في وزارة الصحة، مستشهداً بما ذكره مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة الأستاذ الدكتور نايف بن محمد الصبحي، الذي قال إن المجمع يعتبر بيت خبرة يساهم في تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن هذه الإشادة والثقة هي نبراس لجميع العاملين في المجمع للرقي بالخدمة المقدمة للمرضى.