أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي 29 مراقبًا من قادات الأمانة لرصد التشوهات البصرية في أحياء مدينة أبها، كما وجه باستمرار غرفة معالجة التشوه البصري بناء على توجيه وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بضرورة معالجة جميع مظاهر التشوه البصري ووضع خطة عاجلة لمعالجتها وعملاً بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

من جهته أوضح أمين عسير أن هذا الإجراء يشمل رصد التشوهات البصرية باستخدام مشهد عسير، ويكون المشرف مسئول مسئولية كاملة عن دقة الحصر وشموليته، وأكد الحميدي أن غرفة العمليات تصدر تقرير كل 48 ساعة من خلال التطبيق يوضح التشوهات التي تم معالجتها، وشدد على أن كل مشرف يتحمل مسئولية متابعة عملية المعالجة مع الإدارة المختصة.

وأشار الحميدي أن هذا الاجراء يحظى باهتمام كبير من أمير منطقة عسير، وبمتابعه دقيقه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.