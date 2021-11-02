هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

محررو المناطق

قال الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنه يستحب استقبال القبلة عند الدعاء.

وأضاف السليمان خلال مقابلة تلفزيونية، أن بعض العلماء قد ذكروا أن من أسباب إجابة الدعاء أن يستقبل المسلم القبلة.

وأشار إلى أنه إذا لم يتسن له استقبال القبلة فلا حرج، كأن يكون على سفر وفي الطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة.