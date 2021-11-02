احدث الأخبار

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها
المناطق
 مشاريع تحسين لتطوير الخدمة التمريضية المقدمة لمرضى مجمع إرادة بالرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11752.12 نقطة
أبرز المواد
 “نحو عالم افتراضي آمن” .. تعليم الرياض يقيم ملتقى للتعريف بالتنمر والتوعية بأساليبه
منطقة الرياض
 بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة لتخزين الحطب المحلي
أبرز المواد
 الشيخ عبد السلام السليمان يوضح حكم قول العبد: “دعوت فلم يستجاب لي” (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي بالجوبة والكسارة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة
أبرز المواد
 البحرين تدعو جميع المواطنين المتواجدين في لبنان إلى مغادرتها فوراً
أبرز المواد
هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

أبرز المواد
بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية

بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية

أبرز المواد
أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

المناطق
مشاريع تحسين لتطوير الخدمة التمريضية المقدمة لمرضى مجمع إرادة بالرياض

مشاريع تحسين لتطوير الخدمة التمريضية المقدمة لمرضى مجمع إرادة بالرياض

منطقة الرياض

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1059182
محررو المناطق

قال الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إنه يستحب استقبال القبلة عند الدعاء.

وأضاف السليمان خلال مقابلة تلفزيونية، أن  بعض العلماء قد ذكروا أن من أسباب إجابة الدعاء أن يستقبل المسلم القبلة.

وأشار إلى أنه إذا لم يتسن له استقبال القبلة فلا حرج، كأن يكون على سفر وفي الطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة.

روابط ذات صلة

الشيخ عبد السلام السليمان يوضح حكم قول العبد: “دعوت فلم يستجاب لي” (فيديو)

الشيخ عبد السلام السليمان يوضح حكم قول العبد: “دعوت فلم يستجاب لي” (فيديو)
شاهد: الشيخ “العصيمي” يروي قصة رجل اغتنم ساعة الإجابة بيوم الجمعة ليشفى من “الشلل”  

شاهد: الشيخ “العصيمي” يروي قصة رجل اغتنم ساعة الإجابة بيوم الجمعة ليشفى من “الشلل”  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*