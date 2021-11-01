قانوني يكشف العقوبة المنتظرة للأشخاص الذين ظهروا بمقطع الاعتداء على موظفين بمطعم (فيديو)

كشف المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد الموزان العقوبة المنتظرة لأشخاص الذين ظهروا في مقطع الاعتداء على الموظفين بأحد المطاعم الشهيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لـ” الإخبارية” أن العقوبة حسب الإصابات في المعتدى عليه ، حيث إذا كانت الإصابة تستلزم أكثر من 21 يوم علاج، فإن عقوبتها موجبة للتوقيف.

وأشار إلى أنها إذا كانت أقل من 21 يوم فإن النيابة العامة نظراً لكون الفيديو أصبح قضية رأى عام قد لا تفرج عنهم وتحيلهم إلى المحكمة الجزئية مباشرة.

وأكد أن القضاة في هذه القضايا يشددون على الجناة لكى يرتدع غيرهم ، مشدداً على أن المشاجرات الجماعية يشدد فيها وتحرص النيابة ألا يفرج عنهم .