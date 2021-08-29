مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق

توصلت دراسة إلى أنه يمكن درء أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق وتقليص مدة المرض بتناول مكملات الزنك

وراجع باحثون أستراليون عشرات الدراسات التي تبحث في تأثير المغذيات على التهابات الجهاز التنفسي. وخلصوا إلى أن هناك “بعض الأدلة” على أن الزنك قد يمنع الأعراض، والتي يمكن أن تشمل أيضا سيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة والصداع

ويختفي المرض بين أولئك الذين يتناولون مكملات الزنك قبل يومين، في المتوسط، من الوقت المستغرق للشفاء عادة

وتشمل التهابات الجهاز التنفسي نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي و”كوفيد-19. وتزول معظم حالات العدوى من تلقاء نفسها، ولكن ليس كلها. وغالبا ما تكون مكلفة من حيث تأثيرها على الخدمات الصحية والوقت المستغرق في الإجازة المرضية

ويلعب الزنك دورا رئيسيا في المناعة والالتهابات وإصابة الأنسجة وضغط الدم واستجابات الأنسجة لنقص الأكسجين، ويوجد في اللحوم والمحار والجبن والخبز

ونتيجة لذلك، أثار الزنك اهتماما كبيرا خلال الجائحة الحالية للوقاية والعلاج من عدوى “كوفيد-19”

لكن الباحثين اعترفوا بالحاجة إلى مزيد من التجارب قبل أن يقول إنه يمكن أن ينجح ضد “كوفيد-19”

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه يمكن للناس الحصول على كل الكمية الموصى بها، والتي تقدر بـ9.5 مغ للرجال و7 مغ للنساء، من خلال نظام غذائي متنوع ومتوازن.