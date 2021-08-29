احدث الأخبار

مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق
أبرز المواد
 هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)
أبرز المواد
 بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها
المناطق
 مشاريع تحسين لتطوير الخدمة التمريضية المقدمة لمرضى مجمع إرادة بالرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 11752.12 نقطة
أبرز المواد
 “نحو عالم افتراضي آمن” .. تعليم الرياض يقيم ملتقى للتعريف بالتنمر والتوعية بأساليبه
منطقة الرياض
 بعد صدور الموافقة السامية.. كل ما تريد معرفته عن تنمية المحتوى المحلي
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة لتخزين الحطب المحلي
أبرز المواد
 الشيخ عبد السلام السليمان يوضح حكم قول العبد: “دعوت فلم يستجاب لي” (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميلشيا الحوثي بالجوبة والكسارة
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة
أبرز المواد
مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق

مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق

أبرز المواد
هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

هل يجب استقبال القبلة عند الدعاء؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب (فيديو)

أبرز المواد
بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية

بعد تفشي كورونا والأمطار الغزيرة.. الصين تعلن حالة الطوارئ وتطالب مواطنيها بتخزين الأغذية

أبرز المواد
أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

أمين عسير يوجه 29 مراقبًا لرصد التشوهات البصرية في أحياء أبها

المناطق

مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق

مع دخول الشتاء.. دراسة تكشف عن أفضل الفيتامينات لعلاج السعال والتهاب الحلق
http://almnatiq.net/?p=1059188

توصلت دراسة إلى أنه يمكن درء أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل السعال والاحتقان والتهاب الحلق وتقليص مدة المرض بتناول مكملات الزنك

وراجع باحثون أستراليون عشرات الدراسات التي تبحث في تأثير المغذيات على التهابات الجهاز التنفسي. وخلصوا إلى أن هناك “بعض الأدلة” على أن الزنك قد يمنع الأعراض، والتي يمكن أن تشمل أيضا سيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة والصداع

ويختفي المرض بين أولئك الذين يتناولون مكملات الزنك قبل يومين، في المتوسط، من الوقت المستغرق للشفاء عادة

وتشمل التهابات الجهاز التنفسي نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي و”كوفيد-19. وتزول معظم حالات العدوى من تلقاء نفسها، ولكن ليس كلها. وغالبا ما تكون مكلفة من حيث تأثيرها على الخدمات الصحية والوقت المستغرق في الإجازة المرضية

 

ويلعب الزنك دورا رئيسيا في المناعة والالتهابات وإصابة الأنسجة وضغط الدم واستجابات الأنسجة لنقص الأكسجين، ويوجد في اللحوم والمحار والجبن والخبز

 

ونتيجة لذلك، أثار الزنك اهتماما كبيرا خلال الجائحة الحالية للوقاية والعلاج من عدوى “كوفيد-19”

 

لكن الباحثين اعترفوا بالحاجة إلى مزيد من التجارب قبل أن يقول إنه يمكن أن ينجح ضد “كوفيد-19”

 

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه يمكن للناس الحصول على كل الكمية الموصى بها، والتي تقدر بـ9.5 مغ للرجال و7 مغ للنساء، من خلال نظام غذائي متنوع ومتوازن.

 

 

روابط ذات صلة

أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

أبرزها السعال والصداع.. 9 أعراض لمتحور “دلتا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*