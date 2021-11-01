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حاول الدفاع عن نفسه.. 3 طلاب يذبحون زميلهم بمدرسة ثانوية في مصر

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حاول الدفاع عن نفسه.. 3 طلاب يذبحون زميلهم بمدرسة ثانوية في مصر

حاول الدفاع عن نفسه.. 3 طلاب يذبحون زميلهم بمدرسة ثانوية في مصر
http://almnatiq.net/?p=1059191
محررو المناطق:

أقدم ثلاثة طلاب في محافظة كفر الشيخ المصرية على ارتكاب جريمة بشعة بقتل زميل لهم بعد تنمرهم عليه والشجار معه.

وتعرض الطالب إلى إصابة بجرح قطعي في الرقبة على يد زملائه الثلاثة في المدرسة، وفق إدارة البحث الجنائي.

وبحسب الجهات الرسمية فإن الطالب إبراهيم عطية البالغ من العمر 18 عاماً ينحدر من منطقة ميت علوان التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت التحريات الأمنية أن سبب الواقعة هو قيام ثلاثة من الطلاب بالتنمر على القتيل ودفعه وضربه.

وأشارت إلى أنه في المقابل، حاول الضحية الدفاع عن نفسه إلا أن أحد الطلاب قام بكسر زجاجة واستخدامها لطعنه في الرقبة.

إلى ذلك، حاول الطالب الهروب منهم، لكنه سقط بعد أقل من 10 أمتار غارقاً في دمائه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن مرتكبي هذا الحادث هم زملاء القتيل بالصف الثاني الثانوي.

وتم القبض عليهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.

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