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هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”

هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”

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هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”

هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”
جورج قرداحي
http://almnatiq.net/?p=1059213
محررو المناطق:

تصدر هاشتاق إقالة جورج قرداحي، قائمة الأكثر تداول على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الثلاثاء، حيث طالب النشطاء بضرورة إقالة وزير الإعلام اللبناني في أعقاب موجة من الغضب السائد لدى دول الخليج العربي، في أعقاب تصريحات الوزير المؤيدة لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتتزايد الضغوط لإقالة جورج قرداحي، بعد أن تسببت تصريحاته بشأن اليمن في أزمة مع المملكة ودول الخليج، في الوقت الذي دعا فيه مجموعة من رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين، وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، على خلفية تصريحاته التي أثارت أزمة مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وقال رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري، وتمام سلام، في بيان، إن “آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

ومساء أمس، دعا وزير البيئة اللبنانى ناصر ياسين، إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، متابعًا “نعول على جهد عربي”.

أوضح ياسين في تصريحات تلفزيونية أن الدعم العربي ساهم في حل العديد من الأزمات اللبنانية سابقا، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني، لافتًا إلى أن طرح استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين القادمين، مشددًا على أن هناك ضرورة لبدء حوار مع السعودية نستطيع البناء عليه لحل الأزمة.

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