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مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا

مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا

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مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا

مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا
فايزر
http://almnatiq.net/?p=1059218
المناطق - وكالات:

أعلنت مجموعة الأدوية الأمريكية “فايزر” أنها تخطط الآن لبيع كميات مصل مقابل 36 مليار دولار، مراهنة بشكل خاص على الطلب القوي خارج الولايات المتحدة.

وتطوّر الشركة مصلا بالشراكة مع بايونتيك الألمانية، مقابل تقديرات سابقة بأرباح تصل إلى الـ33,5 مليار دولار.

وكشف رئيس شركة فايزر ألبير بورلا في بيان عن نتائج الفصل الثالث للمجموعة مشيرا إلى أنه أن أكثر من 75% من ارتفاع العائدات المرتبطة بكوميرناتي خلال الفصل الثالث من 2021 مصدرها بلدان خارج الولايات المتحدة”.

وأضاف “نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في توزيع ما لا يقل عن ملياري جرعة إلى البلدان القليلة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية العام 2022″، موضحا أن نصف هذه الجرعات ستباع إلى الحكومة الأميركية بسعر التكلفة للتوزيع لأفقر دول العالم.

وتتوقع فايزر توزيع 2,3 مليار جرعة لقاح حول العالم طيلة العام.

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