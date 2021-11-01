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بـ”مشرط حاد”.. معتل يطعن شاب بمكة والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

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بـ”مشرط حاد”.. معتل يطعن شاب بمكة والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

بـ”مشرط حاد”.. معتل يطعن شاب بمكة والجهات الأمنية تلقي القبض عليه
http://almnatiq.net/?p=1059221
المناطق - مكة المكرمة:

ألقت الجهات الأمنية القبض على معتل نفسي في مكة المكرمة، وذلك بعد اعتدائه على شاب بالعشرين من عمره في أحد المراكز التجارية بحي “الشرائع”

 

وأوضح مصدر أن الجهات الأمنية في مكة المكرمة تمكنت من القبض على معتل نفسي في الثلاثينيات من عمره، وذلك لطعنه شابا عشرينيا بـ”مشرط حاد” تحت الأذن بالجوار من الرقبة في أحد مراكز التموين الغذائية بـ«الشرائع» دون مسببات عدائية بين الطرفين أدت إلى دفع الجاني للقيام بذلك.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المجني عليه لمستشفى الملك فيصل في “الششة”، لتلقي العلاج بعد مباشرة الهلال الأحمر حالته-وفقا لـ”الوطن”.

 

وأضاف أن الجاني هرب من موقع الحادث بعد ارتكاب فعلته مباشرة، وبعد تعقب أجهزة الأمن من خلال عكف فريق البحث والتحري على جمع المعلومات والدلائل عبر الرجوع للكاميرات الأمنية للمركز التجاري، أسفرت تلك الجهود عن تحديد هوية الجاني والقبض عليه في فترة وجيزة، وتبين إصابته باعتلالات نفسية، وهو الأمر الذي جعله يعتدي على الشاب دون أي مبررات أو خلافات مسبقة

 

ولفت المصدر، على الصعيد نفسه، إلى اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية بحق الجاني، وتحويله لقسم شرطة الشرائع، تمهيدا لإحالته إلى جهات الاختصاص .

 

 

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