تنبيه مهم من “الأحوال المدنية” للمواطنين بشأن سرية البيانات

محررو المناطق:

أصدرت الأحوال المدنية تنبيها مهما للمواطنين بشأن سرية البيانات الشخصية.

وقالت فى تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه حفاظًا على سرية البيانات، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدمات الأحوال المدنية.

حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا. ⁧#الأحوال_المدنية⁩

⁧#الوقاية_أمان⁩ pic.twitter.com/LlWiMxkSUD — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) November 2, 2021

الجدير ذكره أن الأحوال المدنية تتيح خدمة فرصة إصدار بطاقة الهوية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة التالية.

المتطلبات

أن يكون عمر المتقدم 15 عامًا وأكبر.

تعريف من المدرسة أو صورة لآخر مؤهل دراسي.

أصل شهادة الميلاد مع صورة منها.

تعبئة نموذج الطلب.

صورة شخصية حديثة، وملونة، مطابقة للواقع. (شروط الصورة: بالزي السعودي، مقاس 4 في 6، بدون نظارات، بدون مؤثرات أو تحسين).

حضور صاحب الطلب مع معرّف يتجاوز عمره 18 عامًا.