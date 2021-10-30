احدث الأخبار

كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 لحملة 6 شهادات.. 20 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل
وظائف
 إثوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي صوب أديس أبابا
أبرز المواد
 تنبيه مهم من “الأحوال المدنية” للمواطنين بشأن سرية البيانات
محليات
 مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا
أبرز المواد
 إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية
محليات
 حاول الدفاع عن نفسه.. 3 طلاب يذبحون زميلهم بمدرسة ثانوية في مصر
أبرز المواد
 هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”
أبرز المواد
 مسلح حوثي يفتح النار على مدنيين بورشة صيانة.. وكاميرا مراقبة توثق الجريمة
دولي
 طالب بتعليم الأحساء يفوز بالمركز الأول ضمن مسابقة السباحة فئة 10 سنوات
المنطقة الشرقية
 بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية بالسيح
منطقة الرياض
 أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
أبرز المواد
كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)

كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)

أبرز المواد
لحملة 6 شهادات.. 20 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل

لحملة 6 شهادات.. 20 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل

وظائف
إثوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي صوب أديس أبابا

إثوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي صوب أديس أبابا

أبرز المواد
تنبيه مهم من “الأحوال المدنية” للمواطنين بشأن سرية البيانات

تنبيه مهم من “الأحوال المدنية” للمواطنين بشأن سرية البيانات

محليات

كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)

كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)
مريض الذهان العقلي
http://almnatiq.net/?p=1059248
محررو المناطق:

قالت الأخصائية النفسية نورة العمار إن الاكتشاف المبكر يساعد في علاج مريض الذهان العقلي، مشيرة إلى أن أهم شىء التخصيص في البداية لتحديد نوع العلاج المناسب.

وأضافت الأخصائية النفسية خلال لقاءها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”  أن الأسرة هي الداعم الأول لهذا المريض، موضحة أن هذا المرض يجعل صاحبه يتصرف تصرفات غير طبيعية لذلك وجب على العائلة أن تتكاتف لمساعدته ودعمه.

وتابعت أن علاج هذا المريض دوائي وسلوكي، ولذلك يجب أن يكون هناك دعم مستمر ومتابعة مع الطبيب .

روابط ذات صلة

هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين

هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*