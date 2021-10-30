كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)

قالت الأخصائية النفسية نورة العمار إن الاكتشاف المبكر يساعد في علاج مريض الذهان العقلي، مشيرة إلى أن أهم شىء التخصيص في البداية لتحديد نوع العلاج المناسب.
وأضافت الأخصائية النفسية خلال لقاءها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن الأسرة هي الداعم الأول لهذا المريض، موضحة أن هذا المرض يجعل صاحبه يتصرف تصرفات غير طبيعية لذلك وجب على العائلة أن تتكاتف لمساعدته ودعمه.
وتابعت أن علاج هذا المريض دوائي وسلوكي، ولذلك يجب أن يكون هناك دعم مستمر ومتابعة مع الطبيب .
هل الاكتشاف المبكر يساعد في علاج الذهان العقلي وكيف يمكن التعامل مع المريض؟ الأخصائية النفسية نورة العمار تجيب@Anora1010a #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9oIdLIExG8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 2, 2021
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