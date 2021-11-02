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يناقض نفسه.. تغريدة قديمة لـ”قرداحي” يطالب فيه “شربل” بالاستقالة: لست أهلًا لهذا المنصب

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يناقض نفسه.. تغريدة قديمة لـ”قرداحي” يطالب فيه “شربل” بالاستقالة: لست أهلًا لهذا المنصب

يناقض نفسه.. تغريدة قديمة لـ”قرداحي” يطالب فيه “شربل” بالاستقالة: لست أهلًا لهذا المنصب
http://almnatiq.net/?p=1059252
محررو المناطق

تداول مغردون على موقع “تويتر”، تغريدة سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وهو يطالب وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة بالاستقالة.

 

وتوضح التغريدة أنه  طالب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بالاستقالة، بعد التصريحات المسيئة بحق المملكة، حيث أكد قرداحي أن وزير الخارجية اللبناني ليس أهلًا لهذا المنصب.

 

وقال قرداحي في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”: “السيد وزير خارجية لبنان، انت لست أهلًا لهذا المنصب، فإذا كانت لديك كرامة تفضل بتقديم استقالتك.. سمعنا كلامك، فيه انفعال وفيه رعونة ولا يليق بوزير خارجية، ولا يليق بلبنان.. “أهل_البدو” الذين ذكرتهم هم أهلنا، وفضلهم كبير على لبنان وحضرتك ارتكبت حماقةً لا تغتفر.. فرجاءً استقل”.

 

 

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