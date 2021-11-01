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إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

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إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 51 بكلية الملك فهد الأمنية
http://almnatiq.net/?p=1059256
محررو المناطق:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443هـ.

وأضافت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، الرجوع للموقع الإلكتروني عبر منصة “أبشر – توظيف” بوزارة الداخلية على الرابط: https://jobs.sa.

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