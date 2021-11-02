لحملة 6 شهادات.. 20 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل

محررو المناطق:

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من المواطنين والمقيمين .

وأضافت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2021م.

وتابعت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist

وجاءت الوظائف المتاحة بالمستشفى كالتالي:

-كبير استشاريين/ ابيضاض الدم والأورام الليمفاوية (الرياض).

– استشاري مشارك طب الطوارئ للبالغين (الرياض).

– كبير علماء الأبحاث (الرياض).

– مشرف المختبر الطبي (الرياض).

– مشرف صحة الأسنان (الرياض).

– أخصائي سريري آلي (الرياض).

– محلل المعلومات الصحية (الرياض).

– مسؤول الإحالات (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– كبير محللي مركز البيانات (الرياض).

– محلل الحوكمة المؤسسية (الرياض).

– مساعد مكتبة (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– كبير رجال أمن (الرياض).

– فني مكافحة الحشرات (الرياض).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (جدة).

– منسق تعليم شؤون التمريض (جدة).

– مأمور حركة/ مركز نقل المرضى (جدة).

– أخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة (المدينة المنورة).

– منسق تطوير الجودة/ الرعاية الصيدلانية (المدينة المنورة).