احدث الأخبار

تاليكسا يقترب من الرحيل عن النصر
أبرز المواد
 الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون
أبرز المواد
 تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور
أبرز المواد
 “سطو على مرفقٍ عام وتزوير مستندات”.. 6 جرائم في قبضة رجال الأمن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  
أبرز المواد
 غداً.. أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في تعز
أبرز المواد
 إغلاق المطعم وفتح تحقيق عاجل.. قرارات “هامة” من محافظة صبيا بعد تسمم 70 شخصاً
أبرز المواد
 يناقض نفسه.. تغريدة قديمة لـ”قرداحي” يطالب فيها “شربل” بالاستقالة: لست أهلًا لهذا المنصب
أبرز المواد
 بـ”مشرط حاد”.. معتل يطعن شاب بمكة والجهات الأمنية تلقي القبض عليه
أبرز المواد
تاليكسا يقترب من الرحيل عن النصر

تاليكسا يقترب من الرحيل عن النصر

أبرز المواد
الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون

أبرز المواد
تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  

الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  
http://almnatiq.net/?p=1059280
محررو المناطق

وجهت الولايات المتحدة، رسالة إلى ميليشيات الحوثي مطالبة إياهم بإنهاء العنف العبثي الذي تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

واستنكرت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي ، الهجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بمقتل عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت كاثي ويستلي: “يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار”.

وقصفت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وسكنا طلابيا، في أحد الأحياء السكنية المكتظة بمدينة الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ باليستي، مما تسبب عن مقتل وإصابة نحو 39 شخصا.

وأدانت الحكومة اليمنية، في وقت سابق من يوم الاثنين، تلك الحادثة، واصفة إياها بـ”الجريمة البشعة”.

 

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في تعز
مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا

مقابل 36 مليار دولار.. فايزر تخطط  لبيع كميات كبيرة من لقاح كورونا
هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”

هاشتاق إقالة جورج قرداحي يتصدر “تويتر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*