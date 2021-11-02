الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  

محررو المناطق

وجهت الولايات المتحدة، رسالة إلى ميليشيات الحوثي مطالبة إياهم بإنهاء العنف العبثي الذي تمارسه بحق اليمنيين، لا سيما المدنيين منهم.

واستنكرت القائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثي ويستلي ، الهجمات الأخيرة لميليشيات الحوثي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي تسببت بمقتل عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وقالت كاثي ويستلي: “يجب على الحوثيين إنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف العبثي، والموافقة على وقف شامل لإطلاق النار”.

وقصفت ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وسكنا طلابيا، في أحد الأحياء السكنية المكتظة بمدينة الجوبة جنوبي مأرب، بصاروخ باليستي، مما تسبب عن مقتل وإصابة نحو 39 شخصا.

وأدانت الحكومة اليمنية، في وقت سابق من يوم الاثنين، تلك الحادثة، واصفة إياها بـ”الجريمة البشعة”.