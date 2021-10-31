غداً.. أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة

المناطق - واس:

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان بالنيابة نائب رئيس المجلس ، غداً جلسة مجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي الحالي 1442هـ/ 1443هـ ، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد الراجحي أن المجلس سيناقش خلال الجلسة عددًا من الموضوعات ، ومنها التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المجلس ذات العلاقة بتنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات والمرافق العامة والتعليم والثقافة والتنمية الاقتصادية والتنمية الصحية والبيئة ، إضافة لاستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الدورة السابقة من والمعاملات الواردة من الوزارات والجهات.