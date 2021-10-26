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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، والتي تُقام يوم 8 نوفمبر الجاري، في فندق برج رافال بمدينة الرياض.

وقال اتحاد الكرة السعودي، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، إن البطولة ستُقام للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على استمرار العمل بالقرار الصادر في أبريل الماضي، نظرًا لضغط روزنامة المباريات.

واضاف الاتحاد أن اختيار الفريق ثم اختيار الرقم سيتم بالسحب العشوائي، على أن يتم تسكين الفريق حسب رقمه في القرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا في القرعة مباراة دور الـ16 على أرضه، وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم، لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

ويسعى اتحاد الكرة إلى التعامل مع ضغط الروزنامة، التي تشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي ستقام في ديسمبر المقبل، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

ويبدأ كأس الملك انطلاقًا من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات؛ حيث تُجرى مراسم القرعة عبر “وعائين” يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات.