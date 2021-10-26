احدث الأخبار

تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور
أبرز المواد
 “سطو على مرفقٍ عام وتزوير مستندات”.. 6 جرائم في قبضة رجال الأمن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  
أبرز المواد
 غداً.. أمير جازان بالنيابة يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة جازان
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في تعز
أبرز المواد
 إغلاق المطعم وفتح تحقيق عاجل.. قرارات “هامة” من محافظة صبيا بعد تسمم 70 شخصاً
أبرز المواد
 يناقض نفسه.. تغريدة قديمة لـ”قرداحي” يطالب فيها “شربل” بالاستقالة: لست أهلًا لهذا المنصب
أبرز المواد
 بـ”مشرط حاد”.. معتل يطعن شاب بمكة والجهات الأمنية تلقي القبض عليه
أبرز المواد
 كيف يمكن التعامل مع مريض الذهان العقلي؟ أخصائية نفسية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 لحملة 6 شهادات.. 20 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل
وظائف
 إثوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي صوب أديس أبابا
أبرز المواد
تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور

الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور

أبرز المواد
“سطو على مرفقٍ عام وتزوير مستندات”.. 6 جرائم في قبضة رجال الأمن

“سطو على مرفقٍ عام وتزوير مستندات”.. 6 جرائم في قبضة رجال الأمن

أبرز المواد
الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  

الولايات المتحدة تطالب ميليشيا الحوثي بوقف الجرائم الإرهابية ضد اليمنيين  

أبرز المواد

تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1059310
محررو المناطق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، والتي تُقام يوم 8 نوفمبر الجاري، في فندق برج رافال بمدينة الرياض.

وقال اتحاد الكرة السعودي، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، إن البطولة ستُقام للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على استمرار العمل بالقرار الصادر في أبريل الماضي، نظرًا لضغط روزنامة المباريات.

واضاف الاتحاد أن اختيار الفريق ثم اختيار الرقم سيتم بالسحب العشوائي، على أن يتم تسكين الفريق حسب رقمه في القرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا في القرعة مباراة دور الـ16 على أرضه، وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم، لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

ويسعى اتحاد الكرة إلى التعامل مع ضغط الروزنامة، التي تشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي ستقام في ديسمبر المقبل، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

ويبدأ كأس الملك انطلاقًا من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات؛ حيث تُجرى مراسم القرعة عبر “وعائين” يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

‏لجنة المسابقات تؤجل مواجهة “الفتح والفيصلي” بسبب تصفيات كأس آسيا

‏لجنة المسابقات تؤجل مواجهة “الفتح والفيصلي” بسبب تصفيات كأس آسيا
بعد شغب الجماهير واللعب العنيف.. غرامة 10 آلاف ضد الطائي ونجم الاتحاد

بعد شغب الجماهير واللعب العنيف.. غرامة 10 آلاف ضد الطائي ونجم الاتحاد
تغريم تركي المشعان المشرف العام لفريق أبها 20 ألف ريال

تغريم تركي المشعان المشرف العام لفريق أبها 20 ألف ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*