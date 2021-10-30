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الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

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الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد

الحقيل: تمليك الأسر للمساكن على رأس أولويات الوزارة بتوجيهات ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1059313

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن تمكين الأسر وتمليكهم المساكن يأتي على رأس أولويات الوزارة وفقا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف “الحقيل خلال خلال حديثه لبرنامج “بودكاست سقراط”، أن ولي العهد طلب من الوزارة وضع خطة لبرامج الإسكان، موضحا أن هذه الخطة تتضمن 4 محاور كانت مطلوبة لبناء برنامج الإسكان لتحقيق طموح ولي العهد، وهي الطلب والعرض، والأنظمة والتشريعات الموجودة التي تحتاج لتطوير، وغير الموجودة وتحتاج إلى بناء، ثم شفافية القطاع وسهولة التعامل فيه.

 

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