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الحقيل يكشف السر وراء أزمة أسعار العقارات في الرياض (فيديو)

الحقيل يكشف السر وراء أزمة أسعار العقارات في الرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1059315

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن بداية ظهور مشكلة تضخم أسعار العقارات في الرياض كانت في النصف الثاني من 2020، ولعل أصل الأزمة هو أن الرياض تستحوذ على 40 % ن سوق العقارات في المملكة، وبالتالي فهي جاذبة للاستثمار باستمرار.

وأضاف “الحقيل” خلال خلال حديثه لبرنامج “بودكاست سقراط”، أن إعلان الرياض الوصول لـ 15 مليون شجعت كثير من الناس للاستثمار في الرياض، والرياض تعد من أوائل المدن التي انطلقت بها إجراءات تصحيح الوضع الحالي، ومن بينها كود البناء وغيرها من الإجراءات، وذلك لأن الرياض فقدت الكثير من هويتها، ونريد أن تكون الرياض من أفضل المدن المميزة وفقا لروئية 2030، وتبدأ عمليت التصحيح من معالجة الفجوة بين العرض والطلب.

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