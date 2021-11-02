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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون

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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46 مليون
http://almnatiq.net/?p=1059316
محررو المناطق

أعلنت وزارة  الصحة، إحصائية جديدة لعدد الجرعات المعطاة لمواجهة كورونا في المملكة، مشيرة إلى أنها  بلغت 46 مليون جرعة من اللقاح.

واضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن هذه الجرعات تم إعطائها  عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 48 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,653 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548,711، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,798 حالة.

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