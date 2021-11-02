الحكومة اليمنية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور

محررو المناطق

أعلنت الحكومة اليمنية مساء اليوم الثلاثاء عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور وذلك بسبب التصريحات المسئية لوزير الإعلام اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها إن حكومة الجمهورية اليمنية اذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت الى الخارجية اللبنانية يوم الاربعاء الموافق 27 اكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني ، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة في مواجهة مليشيا انقلابية التي أوغلت في الاجرام والانتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني فانها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور”.

وأضاف البيان ” أن اليمن حكومة وشعباً ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني ومليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموماً، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته”.