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تاليكسا يقترب من الرحيل عن النصر

تاليكسا يقترب من الرحيل عن النصر
http://almnatiq.net/?p=1059328
محررو المناطق

أفادت مصادر صحفية بقرب رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر، عن صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وبحسب صحيفة «antenadosnofutebol» البرازيلية فإن فتاليسكا سيرحل قريبا عن صفوف النصر، وسينضم إلى نادي كورينثيانز خلال يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة البرازيلية أن كورينثيانز ينتظر فسخ عقد تاليسكا مع النصر وبعدها سيتم ضمه للفريق والتعاقد معه رسميًا.

وكان قد تعاقد مجلس إدارة نادي النصر مع عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق إستعداداً لمُنافسات الموسم الكروي الحالي وللمنافسة على البطولات المشارك فيها الفريق مثل دوري كاس الأمير محمد بن سلمان.

 

 

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