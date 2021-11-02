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الدفاع المدني بالرياض ينقذ شخصا عُلق في لوحة إرشادية

الدفاع المدني بالرياض ينقذ شخصا عُلق في لوحة إرشادية
http://almnatiq.net/?p=1059343
محررو المناطق

أنقذ الدفاع المدني في العاصمة الرياض شخصاً علق في إحدى اللوحات الإرشادية.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” باشر مدني الرياض بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه وهو بصحة جيدة  ولله الحمد”.

وأبدى عدد من النشطاء دهشتهم من  تعليق هذا الشخص في هذا المكان الغريب، مقدمين شكرهم للدفاع المدني لسرعته في إنقاذه.

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