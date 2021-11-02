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مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني جنوبي مأرب

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مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني جنوبي مأرب

مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني جنوبي مأرب
مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1059351
المناطق - وكالات:

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال معارك الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونجح الجيش اليمني في صد هجومًا لميليشيا الحوثي، على الجبهات الجنوبية لمأرب، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من مسلحي الميليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

ونقل “سبتمبر نت” عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب القبلي، أن جنود الجيش الوطني كسروا هجومًا لميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب مأرب، استمر لست ساعات متتالية.

وبيّن “القبلي” أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذ عدة غارات جوية مركزة، استهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للميليشيا في جبهات المحافظة، وكبدها خسائر فادحة.

 

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