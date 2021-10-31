إنسان تحتفي بتزويج 100 شاب من أبناء الجمعية

المناطق- الرياض

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” حفل الزواج الجماعي لعدد 100 شاب من أبناء الجمعية تحت شعار “فرحة عريس”، وذلك بفندق رافال ماريوت. وحضر الحفل معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية ، والأستاذ/ أحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ومدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين ، والداعمين والمدعوين ، وأقارب العرسان، ولفيف الإعلاميين والمهتمين .

وبدأ حفل الزواج الجماعي بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية ألقاها المهندس محمد بن علي الياسين مدير عام الجمعية،

وقال: تحتفل الجمعية اليوم بزواج 100 شاب من أبناءها وتأتي هذه المناسبة الخيرة انطلاقا من اهتمام الجمعية في مشاركة أبنائها فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم.

وأضاف الياسين: منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله ورعاه- عن بدء انطلاق أعمال الجمعية قبل عشرين عاماً، وهي تحظى برعاية واهتمام مستمرين، حتى تبوأت مكانة مرموقة على خريطة العمل الخيري في المملكة وباتت ولله الحمد بيت خبرة وجمعية رائدة محليا وإقليميا، حيث حرصت إنسان منذ أكثر من عشر سنوات على إقامة حفلات الزواج الجماعي، وأقامت ثمان حفلات للزواج منها أربع للأبناء، ومثلها للفتيات، بدعم من شركاء (إنسان).

وكشف أن إجمالي ما أنفقته الجمعية على حفلات الزواج منذ انطلاق البرنامج أكثر من 26 مليون ريال . استفاد منها أكثر من 2000ابنًا وابنة.

وقال: تحرص الجمعية على تنظيم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، وذلك للتعرف على واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم في تكوين أسرة مثالية، إضافةً إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها وأهم العوامل لإنجاح الزواج

وثمن الياسين دور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية على ما تحظى به الجمعية من دعمهم واهتمامهم بأبناء جمعية إنسان ، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم ، وتلبية رغباتهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية ، وتوفير الحياة الكريمة لهم .

وفي ختام كلمته شكر الياسين شركة أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي الراعي الرئيسي والأفراد والجهات الداعمة لحفل الزواج كما هنًأ الأبناء العرسان وقال لهم ” ألف مبروك الزواج …إنسان تتمنى لكم حياة مليئة بالتفاهم والبركة والسعادة الدائمة.. ( بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير )

تلا ذلك كلمة للأبناء العرسان ألقاه نيابة عنهم أحد الأبناء العرسان عبّر فيها عن سعادة وسرور المتزوجين، بأن منّ الله عليهم ويسر لهم إكمال نصف دينهم وقال.. إن فرحتنا لا تتسعها جدران هذه القاعة وسعادتنا لا توصف ونحن نعيش أجمل اللحظات، وقد اكتملت سعادتنا . وفي أمسيتنا هذه التي تكتسي أزهى الحلل تمتلئ الصدور بالحب والوفاء والعرفان لجمعية إنسان فهم من قدمونا إلى الحياة فأصبحنا أكثر ثقة وثبات ، نقول لهم شكراً لكم من القلب عرفاناً لما بذلتموه لنا ، وكلمات الشكر قاصرة دون جهود منسوبي الجمعية فهم آباء لنا، والثناء لا يفي عملهم الكريم ..

ثم انطلقت فعاليات فرحة عريس التي تضمنت أوبريت شعري ، وعرض مرئي عن مسيرة الزواج في إنسان ، ثم العرضة النجدية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات و الأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعى. والتقاط الصور التذكارية والدعوة لتناول وجبة العشاء