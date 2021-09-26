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السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة

السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة

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السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة

السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة
السفارة الأمريكية في أديس أبابا
http://almnatiq.net/?p=1059375
المناطق - وكالات:

دعت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا مواطنيها إلى الاستعداد للمغادرة، وذلك في أعقاب تردى الأوضاع الأمنية فى إثيوبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

يذكر أن الحكومة الفدرالية فى إثيوبيا أعلنت اليوم، الثلاثاء، حالة الطوارئ فى البلاد بعد بدء متمردى إقليم تيجراى الزحف نحو العاصمة أديس أبابا، بحسب “روسيا اليوم”.

وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطنى، وذلك فى الوقت الذى تتقدم فيه قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.

وفى وقت سابق من اليوم الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميدانى للمتمردين، وطلبت السلطات فى أديس أبابا من الأهالى تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، التى تسيطر على الإقليم. ولقى الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمى أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.

 

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