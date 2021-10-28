احدث الأخبار

عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق الحوثيين مسيرتين مفخختين تجاه جازان
أبرز المواد
 السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة
أبرز المواد
 النيابة العامة تكشف ضوابط حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية
أبرز المواد
 تخزن ملايين الكتب.. جامعة الأميرة نورة تنفرد باستخدام نظام الذراع الآلية (فيديو)
أبرز المواد
 في 6 جهات حكومية.. بدء آلية توطين قطاع التشغيل وصيانة المهن الهندسية والفنية
أبرز المواد
 بأسعار منافسة.. الحقيل يعلن عن قرب طرح وحدات سكنية مميزة في الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن
المناطق
 مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني جنوبي مأرب
أبرز المواد
 إنسان تحتفي بتزويج 100 شاب من أبناء الجمعية
محليات
 العناية الإلهية تنقذ مواطن من الاصطدام بشاحنة محملة بالحجارة بعسير (فيديو)
أبرز المواد
 فيسبوك: إغلاق خاصية التعرف على الوجوه خلال أسابيع
أبرز المواد
عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق الحوثيين مسيرتين مفخختين تجاه جازان

عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق الحوثيين مسيرتين مفخختين تجاه جازان

أبرز المواد
السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة

السفارة الأمريكية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها الاستعداد للمغادرة

أبرز المواد
النيابة العامة تكشف ضوابط حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري

النيابة العامة تكشف ضوابط حماية حق المؤلف على نتاجه الفكري

أبرز المواد
وزارة التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

وزارة التعليم تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

أبرز المواد

تخزن ملايين الكتب.. جامعة الأميرة نورة تنفرد باستخدام نظام الذراع الآلية (فيديو)

تخزن ملايين الكتب.. جامعة الأميرة نورة تنفرد باستخدام نظام الذراع الآلية (فيديو)
جامعة الأميرة نورة
http://almnatiq.net/?p=1059386
محررو المناطق:

سلطت قناة “العربية” في تقرير لها الضوء على التطورات التكنولوجية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبحسب التقرير فقد انفردت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كأول جامعة في الشرق الأوسط والثالثة عالميًا تقوم باستخدام النظام (ASRS) وهو الذراع الآلية لحل مشكلة تخزين ملايين الكتب في المكتبة المركزية، وحجم مساحة التخزين المطلوبة بـ 10 أضعاف.

ويعتبر هذا النظام ذو كفاءة تكنولوجية عالية في تقنية التخزين الآلي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيًا من مواقع تخزين محددة.

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة عازمة على إعفاء الأئمة الذين تلوث عقلهم بفكر الإخوان

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة عازمة على إعفاء الأئمة الذين تلوث عقلهم بفكر الإخوان
جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر

جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر
“العامة للموانئ” تحتل المركز الثالث بقائمة “فوربس” لأكبر 10 شركات لوجستية بالشرق الأوسط 

“العامة للموانئ” تحتل المركز الثالث بقائمة “فوربس” لأكبر 10 شركات لوجستية بالشرق الأوسط 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*