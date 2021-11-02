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25 أخصائي يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات الصحية في إيواء الرياض

25 أخصائي يشرفون على الرعاية التغذوية للحالات الصحية في إيواء الرياض
http://almnatiq.net/?p=1059394
المناطق - الرياض:

أوضحت إدارة الخدمات الطبية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن جميع دور الإيواء بالمنطقة توفر الرعاية التغذوية المناسبة للحالات الصحية داخلها بناءً على التقييم الغذائي والوضع الصحي لكل مستفيد من المشمولين برعايتها.

ويتضمن التقييم الغذائي دراسة الحالة الصحية واجراء التحاليل والفحوصات الشاملة للمستفيد منذ دخوله لفرع الإيواء بالتعاون مع الجهات الصحية بالإضافة إلى تسجيل المعلومات الأساسية مثل قياس الوزن وكتلة الجسم ووالطول والعمر لرفع التقرير الطبي اللازم عن الوضع الصحي والأمراض المصاحبة ومن ثم اعتماد النظام الصحي وتوفير الأغذية المناسبة للحالات الى جانب متابعة حالة النزلاء تغذوياً وتحديثها دورياً ، كما تشمل الرعاية الصحية في دور الإيواء اجراء تحاليل الأغذية والمياه بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية كل ثلاثة أشهر .

يشار الى ان انواع الرعاية التغذوية للحالات الصحية داخل دور الإيواء تنقسم الى قسمين ؛ تغذيه عامة وتغذيه سريرية طبية يشرف على تقديمها للمستفيدين وفق احدث التقنيات الطبية اكثر من 25 اخصائي واخصائية للتغذية .

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