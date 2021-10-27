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“مغارات اللؤللؤ”.. مهنة مارسها أهل الخليج منذ آلاف السنين وانتهت في هذا التوقيت (فيديو)

“مغارات اللؤللؤ”.. مهنة مارسها أهل الخليج منذ آلاف السنين وانتهت في هذا التوقيت (فيديو)
الدكتور خالد الزعاق
http://almnatiq.net/?p=1059395
محررو المناطق:

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية إن بلدان الخليج تميزت بموقع جعرافي هام، مشيرًا إلى أنها حلقة واصلة بين آسيا وأفريقيا الأمر الذي جعل سكانها يمتهنون البحر تجارياً (في نقل الركاب ) وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ.

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “تويتر” ،إن سكان منطقة الخليج تميزوا منذ آلأف السنين بمهنة الغوص على مغارات الؤلؤ .

وأشار الزعاق إلى أن هذه المهنة التي انتهت بظهور النفط، وكانت تبدأ مع غياب نجوم الثريا وتنتهي ببداية هجرة الطيور (من شهر مايو إلى سبتمبر).

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