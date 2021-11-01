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الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب بحي النسيم في المدينة المنورة (فيديو)

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الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب بحي النسيم في المدينة المنورة (فيديو)

الدفاع المدني يسيطر على حريق نشب بحي النسيم في المدينة المنورة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1059398
محررو المناطق:

سيطرت فرق من الدفاع المدني على حريق نشب في أحد الأسوار بالقرب من حي النسيم في مدينة ينبع غرب المدينة المنورة.

واشتعل الحريق بالقرب من محلات تجارية لبيع السيراميك، فيما استمرت عمليات الإطفاء لمدة طويلة، بسبب عودة النيران للاشتعال مرات متكررة.

وكان حريق قد اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

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