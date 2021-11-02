عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق الحوثيين مسيرتين مفخختين تجاه جازان

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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة جازان بالمملكة، مؤكدةً أن هذا العمل الإرهابي الجبان يشكل اعتداءً سافرًا وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وتشيد وزارة الخارجية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.