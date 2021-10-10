“رفض الفكر المتشدد كاد يقتله”.. بشار عبدالحسين يكشف تفاصيل مثيرة في محاولة اغتيال والده

محررو المناطق:

روى المنتج الكويتي بشار عبدالحسين، تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال والده الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا أثناء عرض مسرحي في الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأكد “بشار” خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن والده تعرض في مايو عام 1992 لمحاولة اغتيال أثناء عرضه مسرحية سيف العرب في الكويت، حيث تم إطلاق النار عليه بواسطة قناص، إلا أن الرصاصة استقرت على بعد سنتيمترات قليلة من رأسه، مرجعًا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والده إلى مواقفه الرافضة للفكر المتشدد.

وأشار إلى تلقي والده أكثر من تهديد بالقتل بسبب بعض الأعمال الفنية الخاصة به، مشيرًا إلى أن كان يتوقع تحول هذه التهديدات إلى محاولات حقيقية للاغتيال.